Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ordu Kalembe'yi İsyancılardan Geri Aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ordu Müdahale Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kalembe kasabası, isyancıların elindeyken, ordunun başarılı operasyonuyla geri alındı. Ordu Sözcüsü Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletindeki bu stratejik noktanın 23 Mart Hareketi (M23) tarafından ele geçirildiğini ancak ordunun kasabayı yeniden kontrol altına aldığını belirtti.

Silah Sesleri Devam Ediyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bölgeden gelen silah sesleri, M23 isyancılarının hala Kalembe’de bulunduğunu gösteriyor. M23, geçtiğimiz Şubat ayında Kuzey-Kivu'ya bağlı Rubaya kasabasını ele geçirmiş ancak ordunun düzenlediği etkili bir operasyon ile geri çekilmek zorunda kalmıştı.

M23'ün Saldırıları ve Bölgedeki Kriz

Son aylarda saldırılarını artıran M23, Kongo’nun doğusundaki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor. M23'ün Kasım 2021'de başlamış olan saldırıları, bölgedeki binlerce sivilin yerinden edilmesine neden oldu ve Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında gerginlikler yaşandı.

Kongo, Ruanda'yı maden açısından zengin topraklarını işgal etmeye çalışmak ve M23’ü desteklemekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.