Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Faciası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Trajik Tekne Kazası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaklaşık 300 yolcuyu taşıyan bir tekne, Lukenie Nehri'nde alabora oldu. Olay sonucunda 20 kişi maalesef hayatını kaybetti.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Yerel medya kaynaklarının aktardığına göre, kazanın ardından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknenin içinde bulunan 46 şahıs kurtarılırken, birçok kişinin kaybolduğu bildirildi.

Önceki Facianın İzleri Hala Duru

KDC'de daha önce de benzer bir facia yaşanmıştı. Haziran ayında bir başka tekne battığında, aralarında 21 çocuk olmak üzere en az 86 kişi hayatını kaybetmişti. Tekne kazaları, ülkede sıkça yaşanan trajedilerden biri olarak öne çıkmakta.