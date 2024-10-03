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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Faciası: 78 Kişi Hayatını Kaybetti

Kivu Gölü'nde alabora olan teknede 78 yolcu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:53
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Faciası: 78 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Faciası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda yer alan Kuzey-Kivu eyaletindeki Kivu Gölü'nde meydana gelen üzücü bir olayda, alabora olan bir teknedeki 278 yolcudan 78'i hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Yerel medya, Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'daki Kituku limanından hareket eden teknede bulunan yolcu sayısının kapasitesinin üstünde olduğunu bildirdi. Teknenin alabora olması sonrasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Olaydan sonra arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve kurtarma çalışmaları sürdürülmekte. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kazaların Nedenleri

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu taşımacılığında birçok zorlukla karşı karşıya kalınmakta. Ülkede yeterli sayıda asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım genellikle nehirler ve göller aracılığıyla sağlanıyor. Mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemlerde, teknelerin bakım eksiklikleri ve kapasitesinin üzerinde yük taşıma sıkıntısı, bu tür kazalara yol açabiliyor.

Tarihten Bir Kesit

Bir diğer üzücü tekne kazası, 2024 Haziran ayında Kinşasa'da meydana gelmiş ve 80 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu tür olaylar, bölgedeki deniz ulaşımının güvenliğinin artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor.

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