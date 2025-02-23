Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Felaketi: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılardan kaçan sivilleri taşıyan tekne alabora oldu, 22 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:18
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Felaketi: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Felaketi: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde, isyancılardan kaçan sivilleri taşıyan bir tekne alabora22 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu'da isyancılar ile güvenlik güçleri arasında süregelen çatışmaların etkisiyle, Edward Gölü'nde meydana gelen kazada, isyancılardan kaçan sivilleri taşıyan tekne beklenmedik bir şekilde devrildi.

Kazanın ardından yapılan açıklamalara göre, 8 kişi kurtarıldı ve bölgede arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Yetkililer, kazanın aşırı yükten kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Son haftalarda bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar, binlerce sivilin güvenli bölgelere ulaşmak için tehlikeli yolları tercih etmesine sebep oldu.

Güvenlik Durumu ve Çatışmalar

Kuzey-Kivu eyaletinde devam eden çatışmalar, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun yılbaşından bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda daha da şiddetlendi. M23, Kuzey-Kivu'nun başkenti Goma ile Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmiş durumda.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamalarda, çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığı bildirildi. Ülkedeki huzursuzluk nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Ruanda'nın M23'e destek verdiği yönündeki iddialar ise, Ruanda hükümeti tarafından kesin bir dille reddedilmektedir. M23, KDC'nin doğusundaki güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla ortaya çıkmış, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

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