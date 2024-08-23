Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Kazası: 29 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Kazası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Lukenie Nehri üzerinde meydana gelen bir tekne kazasında, yaklaşık 300 yolcuyu taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Bölge Yetkililerinden Açıklama

Bölgedeki yetkililerden Jacques Nzenza Mongie, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve 29 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Teknedeki 120 kişi kurtarılırken, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu aktardı.

Kaza Nedenleri

Alınan bilgilere göre, kazanın, teknedeki yolcu sayısının kapasitesini aşması ve suyun altındaki ağaç parçaları nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Ayrıca, KDC'de daha önce de benzer kazalar yaşanmış; örneğin, bu yılın haziran ayında bir başka teknede gerçekleşen batmada 21'i çocuk olmak üzere en az 86 kişi hayatını kaybetmişti.