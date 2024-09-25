Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Ruanda’ya Yaptırım Çağrısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Uluslararası Yaptırım Talebi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ülkesinde faaliyet gösteren isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) konusundaki endişelerini dile getirerek Ruanda'ya yaptırım uygulanmasını istedi.

İnsani Kriz ve Yerinden Edilmeler

Tshisekedi, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na yönelik yaptığı konuşmada, KDC’nin doğusunda ciddi bir insani kriz yaşandığını vurguladı. M23 üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaklaşık 7 milyon insanın yerinden edildiğini belirtti.

Ulusal Egemenliğin İhlali

Ruanda’nın M23 grubuna verdiği destekle birlikte, Ruanda askerlerinin KDC topraklarında faaliyet gösterdiğini iddia eden Cumhurbaşkanı Tshisekedi, "Bu ulusal egemenliğimizin ihlalidir" ifadelerini kullandı. KDC, Ruanda birliklerinin derhal çekilmesini talep etti.

KDC-Ruanda Krizi

KDC'nin doğusunda M23’ün Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan milyonlarca sivilin yerinden edilmesine ve KDC ile Ruanda arasında diplomatik bir krize yol açmıştır. KDC, Ruanda'yı zengin yeraltı kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda işgal etmeye çalışmakla suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddetmektedir.

M23 isyancı grubu, Ruanda’yı yöneten Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsiler'den oluşmaktadır.