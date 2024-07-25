Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kongre'de Netanyahu'ya Gösterilen Destek ve Tepkiler

ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun konuşması sırasında Cumhuriyetçiler ve bazı Demokratlar tarafından gösterilen destek dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:05
Kongre'de Netanyahu'ya Gösterilen Destek ve Tepkiler

Kongre'de Binyamin Netanyahu'ya Destek

ABD Kongresinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'teki katliamlarını meşrulaştırma çabası, konuşması süresince Cumhuriyetçi ve birçok Demokrat Kongre üyesi tarafından ayakta alkışlarla karşılandı.

Konuşmanın Etkisi ve Tepkiler

Netanyahu, ABD'nin tam desteğini talep ettiği bu konuşmasında, birçok Demokrat senatörün 23'ü ve Temsilciler Meclisi üyelerinin 73'ü konuşmayı boykot etti. Öte yandan, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Netanyahu'yu ayakta alkışlarken, bazı Demokratlar zaman zaman desteğini gösterdi.

Hitap Eden İsimler ve Destek

Kongre'ye hitap etmesi için davet edilen Cumhuriyetçi Mike Johnson, Netanyahu'yu güçlü bir şekilde destekleyen isimler arasında yer aldı. Johnson, konuşma boyunca salondakilerle birlikte sürekli olarak ayağa kalkarak Netanyahu'ya destek verdi. Aynı oturumda başka bir Cumhuriyetçi, Teksas Senatörü Ted Cruz, Netanyahu'nun konuşmasını "Churchillvari" olarak tanımlayarak destekledi.

Demokratların Katılımı ve Tepkileri

Demokrat Parti'den Hakeem Jeffries de Netanyahu'yu ayakta alkışlayarak destek veren isimlerden biriydi. Öte yandan, Chuck Schumer gibi bazı Demokratlar, Netanyahu'yu önceden istifaya çağırmalarına karşın bu oturuma katıldılar. Ancak Schumer ile Netanyahu arasındaki iletişim dikkat çekici şekilde sınırlıydı.

Kongre Üyeleri Arasındaki Görüş Ayrılıkları

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanı Michael McCaul ve komitenin kıdemli üyesi Gregory Meeks de oturumda Netanyahu'yu ayakta alkışlayarak desteklediler. Sıkı İsrail destekçisi olan Cumhuriyetçi Byron Donalds, oturuma katılmayan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi.

Netanyahu'ya Teşvik Edici Destekler

Kongre'de destek veren diğer Cumhuriyetçiler arasında Marjorie Taylor Greene ve Matt Gaetz gibi isimler yer alırken, Florida vekili Tim Burchett, İsrail'i "Orta Doğu'daki tek demokrasi" olarak tanımladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu aleyhine verdiği karara sert tepki gösteren Chip Roy gibi isimler de onun konuşması sırasında destek verdiler.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasına ilgi büyük oldu. Ayrıca, Tesla'nın CEO'su Elon Musk da bu önemli oturuma katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar