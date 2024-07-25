Kongre'de Netanyahu'ya Gösterilen Destek ve Tepkiler

Kongre'de Binyamin Netanyahu'ya Destek

ABD Kongresinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'teki katliamlarını meşrulaştırma çabası, konuşması süresince Cumhuriyetçi ve birçok Demokrat Kongre üyesi tarafından ayakta alkışlarla karşılandı.

Konuşmanın Etkisi ve Tepkiler

Netanyahu, ABD'nin tam desteğini talep ettiği bu konuşmasında, birçok Demokrat senatörün 23'ü ve Temsilciler Meclisi üyelerinin 73'ü konuşmayı boykot etti. Öte yandan, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Netanyahu'yu ayakta alkışlarken, bazı Demokratlar zaman zaman desteğini gösterdi.

Hitap Eden İsimler ve Destek

Kongre'ye hitap etmesi için davet edilen Cumhuriyetçi Mike Johnson, Netanyahu'yu güçlü bir şekilde destekleyen isimler arasında yer aldı. Johnson, konuşma boyunca salondakilerle birlikte sürekli olarak ayağa kalkarak Netanyahu'ya destek verdi. Aynı oturumda başka bir Cumhuriyetçi, Teksas Senatörü Ted Cruz, Netanyahu'nun konuşmasını "Churchillvari" olarak tanımlayarak destekledi.

Demokratların Katılımı ve Tepkileri

Demokrat Parti'den Hakeem Jeffries de Netanyahu'yu ayakta alkışlayarak destek veren isimlerden biriydi. Öte yandan, Chuck Schumer gibi bazı Demokratlar, Netanyahu'yu önceden istifaya çağırmalarına karşın bu oturuma katıldılar. Ancak Schumer ile Netanyahu arasındaki iletişim dikkat çekici şekilde sınırlıydı.

Kongre Üyeleri Arasındaki Görüş Ayrılıkları

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanı Michael McCaul ve komitenin kıdemli üyesi Gregory Meeks de oturumda Netanyahu'yu ayakta alkışlayarak desteklediler. Sıkı İsrail destekçisi olan Cumhuriyetçi Byron Donalds, oturuma katılmayan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi.

Netanyahu'ya Teşvik Edici Destekler

Kongre'de destek veren diğer Cumhuriyetçiler arasında Marjorie Taylor Greene ve Matt Gaetz gibi isimler yer alırken, Florida vekili Tim Burchett, İsrail'i "Orta Doğu'daki tek demokrasi" olarak tanımladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu aleyhine verdiği karara sert tepki gösteren Chip Roy gibi isimler de onun konuşması sırasında destek verdiler.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasına ilgi büyük oldu. Ayrıca, Tesla'nın CEO'su Elon Musk da bu önemli oturuma katıldı.