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Kongre Seçimlerinde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Arasındaki Rekabet

ABD'de yaklaşan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da, Demokratlar ise Temsilciler Meclisi'nde avantaj sağlayabilir.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:41
Kongre Seçimlerinde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Arasındaki Rekabet

Kongre Seçimleri ve Parti Avantajları

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri ile birlikte yapılacak Kongre seçimlerinde, güncel anketlerde Cumhuriyetçilerin Senato'da, Demokratların ise Temsilciler Meclisi'nde avantajlı olduğu görülüyor. Bu seçimler, ABD'nin siyasi gündeminde önemli bir yere sahip olmayı sürdürüyor.

Senato'da Cumhuriyetçi Üstünlük

Senato’da, mevcut projeksiyonlar, Cumhuriyetçilerin yeniden kazanması beklenen 11 sandalyenin tümünü kazanabilecekleri yönünde. Demokratlar ise 23 sandaliye sahip olmak için mücadele verecek. Ancak, Montana'daki Demokrat Senatör Jon Tester'ın Cumhuriyetçi Tim Sheehy'ye karşı zayıf bir durumda olduğu belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Umutları

Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratların, mevcut durumda 214 sandalyesi bulunuyor ve rakiplerinden en az dört sandalye daha kazanmaları gerekiyor. Pennsylvania, Michigan ve Arizona gibi eyaletlerdeki yarışların sonuçları, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa ulaşması açısından kritik öneme sahip.

Sonuç: Güncel eğilimler, Amerikan siyasi arenasındaki dengelerin önümüzdeki dönemde yeniden şekillenebileceğini gösteriyor.

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