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Kongre Üyesi Al Green, Trump'a Azil İstemiyle Suçlama Maddeleri Sunacağını Duyurdu

Al Green, Trump's removal for his comments on Gaza's 'occupation' and ethnic cleansing, plans to introduce impeachment articles.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:46
Kongre Üyesi Al Green, Trump'a Azil İstemiyle Suçlama Maddeleri Sunacağını Duyurdu

Al Green'dan Trump'a Azil İstemi

ABD Kongre Üyesi Al Green, Başkan Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik sözleri nedeniyle azil istemiyle suçlanmasına yönelik maddeler sunacağını açıkladı. Green, Temsilciler Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşmada, Trump'ın Gazze hakkında sarf ettiği ifadeler üzerine tepki gösterdi.

“Etnik Temizlik Suçtur”

Green, yaptığı açıklamada, “etnik temizliğin” insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurgulayarak, Trump'ın eylemlerine karşı ciddiyetle harekete geçileceğini belirtti. Green, “Gazze'deki etnik temizlik şaka değildir, özellikle de bu söylemler dünyanın en güçlü kişisi ABD Başkanı'ndan geliyorsa.” ifadelerini kullandı.

Trump ve Netanyahu'nun Basın Toplantısı

Öte yandan, Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını duyurmuştu. Trump, Gazze'nin tamamen yerle bir olmuş bir alan olduğunu kaydetti ve oradaki Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine göç etmelerinin "çok daha iyi olacağını" öne sürdü.

Toplantıda Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." şeklinde açıklama yaptı.

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