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Konstantinivka'da Yaşanan Trajik Saldırı

Ukrayna'nın Konstantinivka şehrinde Rus ordusu tarafından düzenlenen süpermarket saldırısında 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:09
Konstantinivka'da Yaşanan Trajik Saldırı

Konstantinivka'da Süpermarket Saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Konstantinivka şehrinde Rus ordusunun bir süpermarkete düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 24 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırı ve Kurtarma Çalışmaları

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Konstantinivka'da bir süpermarketi hedef aldı. Saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Enkaz altında daha fazla insan var. Kurtarma çalışmaları sürüyor ve onları kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız," ifadelerini kullandı. Uluslararası Destek Vurgusu

Zelenskiy, yaptığı açıklamada ayrıca, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak," ifadeleriyle uluslararası topluma Ukrayna'nın yanında durması çağrısını yineledi.

Askeri İdare Açıklama Yaptı

Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, Rus ordusunun Konstantinivka'ya topçu sistemleri ile saldırdığını bildirdi. Saldırı sonrası bölgedeki güvenlik durumu endişe verici bir hal aldı.

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