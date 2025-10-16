Kont Nikolai Tolstoy Yedikule Hisarı'nda: Tarihe Duygusal Yolculuk

Kont Nikolai Tolstoy Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti

Kont Nikolai Tolstoy ve eşi Georgina Tolstoy, İstanbul'da Yedikule Hisarı'nı gezerek tarihi yapıya ilişkin bilgi aldı. Ziyaret, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ziyaretin duygusal boyutu

Tolstoy basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Büyük dedeleri Pyotr Andreyevich Tolstoy'un Osmanlı döneminde İstanbul'da büyükelçi olarak görev yaptığını ve bir süre Yedikule zindanlarında hapsedildiğini aktardı. Tolstoy, "Osmanlı'ya çok büyük saygı duyuyorum. Burası hapishane, bu benim için oldukça duygusal çünkü dedemi hep hayal ederdim. Sanırım burada iki yıl yatmış." dedi.

Mektupların gizemi ve tarihî bağ

Tolstoy, dedesinin Yedikule zindanlarından Moskova'ya yazdığı mektupların günümüze kadar ulaştığını söyleyerek, "Bu mektuplar günümüze kadar ulaşmış ama mektupları buradan nasıl çıkardı anlayamıyorum. Burası dünyanın en güçlü hapishanelerinden biri olmalı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a hayranlık ve araştırmacı kimliği

İstanbul'u seven ve tarih hakkında çalışmalar yapan Tolstoy, "Her şeyi görmek istiyorum. Ben de tarih hakkında kitaplar yazıyorum. Mümkün olduğunca çok şey görmek istiyorum. Burada bu kadar çok şeyin korunmuş olması sihirli bir şey. Ben tarihçiyim, bu yüzden burada her yerde tarih olduğunu hissediyorum." dedi. Tolstoy, Fatih Merkez Kütüphanesi'nden çok etkilendiğini ve İngiltere'de benzer bir örneğin olmadığını düşündüğünü paylaştı.

Lev Tolstoy'un din ve saygı anlayışı

Lev Tolstoy'un İslam ve Hz. Muhammed hakkındaki görüşlerine değinen Nikolai Tolstoy, "Lev Tolstoy, Ortodoks kilisesinden ayrıldı, sanırım Hristiyan olarak kaldı ama Kuran'a ve Hz. Muhammed'e de büyük saygı duyuyordu. Tanrı'nın her iki dinle de (İslam ve Hristiyanlık) bize seslendiğini hissediyorum." ifadelerini kullandı. Tolstoy, inanç ve karşılıklı saygının önemine vurgu yaptı.

Fatih Belediye Başkanı Turan'ın değerlendirmesi

Mehmet Ergün Turan, İstanbul'un geçmişten bugüne birçok kültüre ev sahipliği yaptığını ve bu mekanların pek çok hikâye barındırdığını söyledi. Turan, Yedikule Hisarı'nın dönemsel olarak yüksek rütbeli kişilerin hapsedildiği bir yer olduğunu belirterek, Lev Tolstoy'un dedesinin burada hapis yattığı bilgisinin ziyaret açısından özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Turan ayrıca, Yedikule Hisarı'nın uzun yıllar kapalı kaldığını, ancak şimdi kültürel, sanatsal ve turistik faaliyetlerle yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığını ifade etti: "Allah'a şükür artık Yedikule Hisarı'na yurt içinden ve yurt dışından, kültürel, sanatsal, turistik faaliyetle artık binlerce, on binlerce insan yıl içerisinde katılım sağlıyor."

Gelecek kuşaklar için önemi

Turan, Nikolai Tolstoy'un 90 yaşında olduğunu belirterek ziyaretin gelecek kuşaklar için önemli bir hatıra olduğunu söyledi: "İnanıyorum ki gelecek kuşaklar için ve İstanbul'un tarihi için, İstanbul'un dünyaya verecek mesajları açısından da çok kıymetli bir yer."

Program ve takip

Ziyaretin sonunda Turan, Tolstoy ve beraberindekiler Yedikule Zindanları'nı gezerek bilgi aldı. Tolstoy ve eşinin İstanbul'da çeşitli tarihî mekanları gezmeye devam etmeleri planlanıyor.

