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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü eve çarptı 1 Kişi hayatını kaybetti!

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralı yolcular, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 16:53
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü eve çarptı 1 Kişi hayatını kaybetti!

Aydın’ın Söke ilçesinde, bir otobüs firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu üzerindeki Yenidoğan Kavşağı’nda dönüş yaparken kontrolden çıktı. Otobüs, karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru ilerledi ve bir evin duvarına çarparak durabildi.Olayın ardından sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, yaralı yolcuların sayısının fazla olması nedeniyle çevredeki hastanelere çok sayıda ambulans sevk edildi.

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