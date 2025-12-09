Konuksever Kasımda 'Çevreci Komşu Kart' Şampiyonu — Muratpaşa

Konuksever Kasımda Geri Dönüşüm Şampiyonu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi tarafından yürütülen ve 9’uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi kapsamında uygulanan Çevreci Komşu Kart sisteminde, Kasım ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle Konuksever oldu.

Konukseveri Yeşilbahçe ve Etiler mahalleleri takip etti.

Projenin başlangıcı ve yayılımı

Çevreci Komşu Kart, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin temelini oluşturuyor. Muratpaşa Belediyesi, projeyi Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlattı; elde edilen başarı kısa sürede tüm Muratpaşa'ya yayıldı.

Kasım verileri ve ekonomik katkı

Kasım ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 56 bin 68 kilogram ambalaj atığı ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 77 bin 387 lira gelir elde etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesiyle 2016’dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 milyon 393 bin 554 kilograma ulaşırken, projenin ilçe sakinlerine sağladığı toplam kazanç 12 milyon 742 bin 476 lira olarak kaydedildi.

Mahalle sıralaması

Kasım ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında Konuksever 5 bin 904 kilogram ile birinci oldu. Yeşilbahçe 3 bin 896 kilogram ile ikinci, Etiler ise 3 bin 494 kilogram ile üçüncü sırada yer aldı.

