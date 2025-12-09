DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Konuksever Kasımda 'Çevreci Komşu Kart' Şampiyonu — Muratpaşa

Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart'ta Kasım ayında Konuksever 5 bin 904 kilogram ile şampiyon oldu; Yeşilbahçe ve Etiler takip etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:40
Konuksever Kasımda 'Çevreci Komşu Kart' Şampiyonu — Muratpaşa

Konuksever Kasımda Geri Dönüşüm Şampiyonu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi tarafından yürütülen ve 9’uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi kapsamında uygulanan Çevreci Komşu Kart sisteminde, Kasım ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle Konuksever oldu.

Konukseveri Yeşilbahçe ve Etiler mahalleleri takip etti.

Projenin başlangıcı ve yayılımı

Çevreci Komşu Kart, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin temelini oluşturuyor. Muratpaşa Belediyesi, projeyi Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlattı; elde edilen başarı kısa sürede tüm Muratpaşa'ya yayıldı.

Kasım verileri ve ekonomik katkı

Kasım ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 56 bin 68 kilogram ambalaj atığı ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 77 bin 387 lira gelir elde etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesiyle 2016’dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 milyon 393 bin 554 kilograma ulaşırken, projenin ilçe sakinlerine sağladığı toplam kazanç 12 milyon 742 bin 476 lira olarak kaydedildi.

Mahalle sıralaması

Kasım ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında Konuksever 5 bin 904 kilogram ile birinci oldu. Yeşilbahçe 3 bin 896 kilogram ile ikinci, Etiler ise 3 bin 494 kilogram ile üçüncü sırada yer aldı.

ANTALYA’DA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN 9’UNCU YILINI TAMAMLAYAN SIFIR ATIK PROJESİ ÇEVRECİ KOMŞU...

ANTALYA’DA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN 9’UNCU YILINI TAMAMLAYAN SIFIR ATIK PROJESİ ÇEVRECİ KOMŞU KART’TA GERİ DÖNÜŞÜME EN ÇOK KATKIDA BULUNAN MAHALLE KASIM AYINDA YENİDEN KONUKSEVER OLDU. KONUKSEVER’İ YEŞİLBAHÇE VE ETİLER MAHALLELERİ TAKİP ETTİ.

ANTALYA’DA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN 9’UNCU YILINI TAMAMLAYAN SIFIR ATIK PROJESİ ÇEVRECİ KOMŞU...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
3
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
4
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
5
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı
6
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı, seferler durdu
7
Çorum'da tanker devrildi: 1 yaralı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi