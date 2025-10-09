Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Bakan Murat Kurum, Cenevre'de 500 bin yeni sosyal konut projesinin başlatıldığını açıkladı; dar ve orta gelirlilere 20 yıla varan ödeme ve kiralık konut modeli sunulacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 09:18
Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi'nde düzenlenen oturumda, milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir adımı duyurdu. Bakan Kurum, hiç konut sahibi olmamış vatandaşlar için 500 bin yeni sosyal konut projesinin resmen başlatıldığını açıkladı.

500 Bin Sosyal Konut: Hedef ve Ayrıntılar

Proje, özellikle daha önce hiç ev sahibi olamamış düşük ve orta gelirli aileleri hedefliyor. Konutların finansmanında vatandaşlara 20 yıla varan uzun vadeli ödeme planları sunulacağı belirtildi. Bakan Kurum, bu adımı sadece bir barınma politikası olarak değil, aynı zamanda "sosyal adaletin en somut yansıması" olarak tanımladı.

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Türkiye, TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 700 bin konut üreterek yaklaşık 5 milyon vatandaşı ev sahibi yaptı; başlatılan yeni 500 binlik paketle vites yükseltilmiş oldu.

Kiralık Konut Modeliyle Erişim Kolaylığı

Projede ayrıca, mülkiyet edinme imkanı bulamayan vatandaşlar için geliştirilen yeni kiralık konut modeli ile erişim kolaylığı sağlanacağı açıklandı. Bu karma yaklaşımla hedef, Türkiye'de ev sahibi olmayan kimsenin kalmaması yönünde.

Afet Yönetimi ve Yeniden İnşa Başarısı

Bakan Kurum, 2023 yılında yaşanan ve 14 milyon insanı etkileyen büyük deprem felaketi sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarını örnek gösterdi. Gelinen noktada, saatte 23, günde ise 550 konut üretme kapasitesine ulaşıldığını vurgulayan Kurum, bu hızın dünya çapında nadir görülen bir başarı olduğunu belirtti.

500 binlik yeni sosyal konut girişimi, Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve erişilebilir barınma hedeflerini küresel platformda yeniden gündeme taşıdı; uygulama detayları ve takvimi önümüzdeki dönemde paylaşılacak.

İLGİLİ HABERLER

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi
2
Edirne ve Kırklareli'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
3
İsrail'in El Koyduğu 3 Türk Milletvekili Bugün Türkiye'ye Dönebilir
4
9 Ekim 2025 Gündemi: Erdoğan, TBMM, Ekonomi ve Spor
5
İstanbul'da Trafik Alarmı: Anadolu Yakası'nda Yoğunluk %90'a Ulaştı
6
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tüm Dijital Hizmetleri e-Diyanet'te
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı