Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi'nde düzenlenen oturumda, milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir adımı duyurdu. Bakan Kurum, hiç konut sahibi olmamış vatandaşlar için 500 bin yeni sosyal konut projesinin resmen başlatıldığını açıkladı.

500 Bin Sosyal Konut: Hedef ve Ayrıntılar

Proje, özellikle daha önce hiç ev sahibi olamamış düşük ve orta gelirli aileleri hedefliyor. Konutların finansmanında vatandaşlara 20 yıla varan uzun vadeli ödeme planları sunulacağı belirtildi. Bakan Kurum, bu adımı sadece bir barınma politikası olarak değil, aynı zamanda "sosyal adaletin en somut yansıması" olarak tanımladı.

Türkiye, TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 700 bin konut üreterek yaklaşık 5 milyon vatandaşı ev sahibi yaptı; başlatılan yeni 500 binlik paketle vites yükseltilmiş oldu.

Kiralık Konut Modeliyle Erişim Kolaylığı

Projede ayrıca, mülkiyet edinme imkanı bulamayan vatandaşlar için geliştirilen yeni kiralık konut modeli ile erişim kolaylığı sağlanacağı açıklandı. Bu karma yaklaşımla hedef, Türkiye'de ev sahibi olmayan kimsenin kalmaması yönünde.

Afet Yönetimi ve Yeniden İnşa Başarısı

Bakan Kurum, 2023 yılında yaşanan ve 14 milyon insanı etkileyen büyük deprem felaketi sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarını örnek gösterdi. Gelinen noktada, saatte 23, günde ise 550 konut üretme kapasitesine ulaşıldığını vurgulayan Kurum, bu hızın dünya çapında nadir görülen bir başarı olduğunu belirtti.

500 binlik yeni sosyal konut girişimi, Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve erişilebilir barınma hedeflerini küresel platformda yeniden gündeme taşıdı; uygulama detayları ve takvimi önümüzdeki dönemde paylaşılacak.