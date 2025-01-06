Konut Siteleri Genel Kurul Dönemi Başladı: Aidatları Belirlemek İçin Toplantıya Katılın!

Konut Sitelerinde Aidatların Belirlenmesi İçin Genel Kurul Süreci Başladı

Aidatların belirleneceği genel kurul toplantıları, konut sitelerinde önemli bir dönemi işaret ediyor. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, vatandaşların, aidat konusunda mağduriyet yaşamaması için bu toplantılara katılmasının kritik olduğunu belirtiyor.

2023 Yılı Bütçe Planlaması Önem Arz Ediyor

Ocak ayında düzenlenecek genel kurullar öncesinde, kat maliklerinin dikkat etmesi gereken unsurlar üzerine açıklamalarda bulunan Sağır, bu yıl uygulanacak asgari ücret artışının personel giderlerinde büyük bir etki yaratacağını vurguladı. "Kat maliklerinin bütçe planlamalarında bu durumu göz önünde bulundurmaları önemlidir," dedi.

Yeni Elektrik Tarifesi ve Maliyet Artışları

Yeni elektrik tarifesinin etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Sağır, "Enerji ile genel bakım ve onarım giderlerinin iyi şekilde hesaplanarak yeni yıl bütçesinin oluşturulması gerekiyor," ifadesini kullandı. Şubat ayından itibaren yüksek elektrik tüketiminde fatura düzenlemelerinin değişmesi, enerji maliyetlerinin artmasına neden olacak.

Denetim ve Yönetim Planları Önemli

Genel kurul sürecinde denetim kurullarının gerekli adımları atması gerektiğini belirten Sağır, geçen yıl kalan aidatların yeni dönemdeki aidatlara nasıl etki edeceğini vurguladı. "Kat maliklerinin, oturdukları yerin yönetim planlarını dikkatlice okumaları ve haklarını korumaları çok önemli," dedi.

Kiracılar ve Demirbaş Harcamaları

Kira sahiplerinin yalnızca aidatlarla ilgili bazı sorumlulukları bulunduğunu belirten Sağır, "Demirbaş yatırımlarının maliyeti yalnızca kat maliklerinden karşılanabilir," açıklamasında bulundu. Ayrıca, ortak alan sigortalarının zamanında yapılmasının gerekliliğine de vurgu yaptı.

Toplantılara Katılımın Önemi

Son olarak, aidatların yüksek olduğu durumlarda, genel kurul davetiyelerinin usulüne uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirten Sağır, "Site sakinleri, aidat konusunda mağduriyet yaşamamak için bu toplantılara mutlaka katılmalı. Hukuka aykırı kararlar için dava açma hakları vardır; bu durumlarda hukuki yardım alınması önemlidir," diyerek sözlerini tamamladı.