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Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

16 Kasım 2024 Resmi Gazete mükerrer sayısında alınan bir karar ile birlikte elektrik sübvansiyonunda yeniliğe gidileceği ifade edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 12:01
Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

16 Kasım 2024 Resmi Gazete mükerrer sayısında alınan bir karar ile birlikte elektirk sübvansiyonunda yeniliğe gidileceği ifade edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrikte sübvansiyon uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, vatandaşların elektrik tüketim alışkanlıkları temelden değişecek.  

Sübvansiyon Sınırı Netleşti 

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, konut ve işyerlerindeki elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaat (kWh) ile sınırlandırıldı. Bu sınırın üzerinde tüketim yapan aboneler artık sübvansiyondan yararlanamayacaklar.  

Ancak detaylarda yer alan bilgilerde Küçük ve orta ölçekli haneler desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.  

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

İbadethaneler ve Şehit Aileleri muaf tutulacak 

Yeni düzenlemede, camiler, cemevleri gibi ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler gibi özel durumdaki tüketicilerin istisna kapsamında değerlendirileceği belirtildi.  

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Çiftçiler Etkilenmeyecek 

Tarımsal faaliyetlerdeki tüketiciler için herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.  

Ortalama elektrik tüketimi ne kadar? 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir Türk ailenin ortalama yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 5.000 kWh olarak hesaplandı.  

Elektrikte sübvansiyon neden kaldırıldı 

Elektrikte sübvansiyon uygulamasında yapılan bu değişikliğin temel nedenleri arasında, enerji kaynaklarının dengeli kullanılması, sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturulması hedefi yer aldığı ifade edildi. 

Elektrikte Sübvansiyon Nedir?

Sübvansiyon, basitçe bir mal veya hizmetin üretimini veya tüketimini teşvik etmek amacıyla yapılan devlet desteği olarak bilinmektedir.

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Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

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