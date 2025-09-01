DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,24 -0,16%
ALTIN
4.597,75 -0,77%
BITCOIN
4.501.513,56 -0,33%

Konya Akşehir'de Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti: 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde barıştırma girişimi kavgaya dönüştü, aracı M.E. silahla ağır yaralandı. 4 gözaltından 1'i tutuklandı, iki şüpheli yurt dışı çıkış yasağıyla serbest.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:23
Konya Akşehir'de Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti: 1 Tutuklama

Konya Akşehir'de Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti: 1 Tutuklama

İki arkadaş arasındaki barışı sağlamak isteyen kişi ağır yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, aralarındaki dargınlığı sonlandırmak amacıyla Engili Mahallesi'nde bir araya getirilen iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışmayı sonlandırmak isteyen M.E., tarafları ayırmaya çalışırken silahla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.E., önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ardından daha ileri tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G., O.M., B.G. ve E.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden S.G., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.S., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.M. ve B.G. ise yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti: 1 Tutuklama
2
Colossal Biosciences'in Ulukurt Projesi: 'Geri Getirme' Tartışması Büyüyor
3
Erdoğan ile Putin Tiencin'de Görüştü — ŞİÖ 25. Zirvesi Marjında
4
Bitlis Tatvan'da 3 yabancı uyruklu iç organlarında uyuşturucuyla yakalandı — 1 kilo 520 gram
5
TDV 2025 Yaz Kampları Sona Erdi: 377 Öğrenci Katıldı
6
BM ve AB'den Afganistan depremi için taziye: 600'den fazla can kaybı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025