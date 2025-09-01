Konya Akşehir'de Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti: 1 Tutuklama

İki arkadaş arasındaki barışı sağlamak isteyen kişi ağır yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, aralarındaki dargınlığı sonlandırmak amacıyla Engili Mahallesi'nde bir araya getirilen iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışmayı sonlandırmak isteyen M.E., tarafları ayırmaya çalışırken silahla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.E., önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ardından daha ileri tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G., O.M., B.G. ve E.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden S.G., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.S., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.M. ve B.G. ise yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.