Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı; olayda 4 cep telefonu ve 19 bin 800 lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:45
Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adreslere baskın düzenledi

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli'den 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ile T.K. tutuklanırken, O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
ABD'den İranlı Diplomatlara New York'ta Alışveriş Kısıtlaması
5
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
6
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek