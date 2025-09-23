Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adreslere baskın düzenledi

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli'den 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ile T.K. tutuklanırken, O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.