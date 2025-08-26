DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,82 -0,26%
ALTIN
4.452,18 -0,4%
BITCOIN
4.519.594,8 -0,45%

Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: M.Y. Tutuklandı

Akşehir'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı; üzerinde ve adreslerinde 26 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. M.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:01
Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: M.Y. Tutuklandı

Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: M.Y. Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu alışverişi yapılacağı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 26 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i...

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Emir: TBMM Gazze'deki Kıtlık İçin Olağanüstü Toplanmalı
2
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
3
İsrail Ordusu El Halil ve Ramallah'a Eş Zamanlı Baskın Düzenledi
4
Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun
5
Danimarka'da 8 bin 500 yıl önce sulara gömülen antik kıyı yerleşimi bulundu
6
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
7
Muhammed Şalan Han Yunus’ta öldürüldü — Eşi: Çocukları için hayatını feda etti

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025