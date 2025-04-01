Konya-Ankara Kara Yolunda Bayram Yoğunluğu Zirveye Ulaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor. Bayramın son gününde, tatili şehir dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla kara yolunda trafiğin yoğun geçtiği bildirildi.

Memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenlerin kullandığı Konya-Ankara kara yolu güzergahında, özellikle Kulu ilçesindeki Kulu Kavşağı'nda yoğunluk artış göstermektedir. Bu kavşak, birçok şehri birbirine bağlayan önemli bir nokta olması sebebiyle, yolculuk yapanların birikmesine neden oluyor.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, dönüş trafiğinin daha da artması bekleniyor. Yolculuk yapacak olan sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önem taşıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.