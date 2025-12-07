Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı

Konya Beyşehir'de Araç Yangını

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iddiaya göre ailesiyle tartışan bir kişinin park halindeki aracını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

Olayın Detayları

Yangın, gece yarısı Hacıakif Mahallesi, 40694 numaralı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahibi olduğu aracını ateşe verdiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, boş arsa üzerinde yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve Gözaltı

Polis, olay sonrası başlattığı çalışma sonucu, araç sahibinin tartıştığı ailesine kızarak aracını ateşe verdiği iddiasıyla olay yerinden kaçan şahsı tespit etti.

Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE AİLESİYLE TARTIŞAN KİŞİ, PARK HALİNDEKİ ARACI ATEŞE VERMESİ SONUCU ÇIKAN YANGIN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ. ŞAHIS, KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI.