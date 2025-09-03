DOLAR
Konya Beyşehir'de Akraba Kavgası: 7 Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Dalyan Mahallesi'nde çıkan akraba kavgasında 7 kişi yaralandı; yaralılar Seydişehir ve Beyşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:42
Olay ve müdahale

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Dalyan Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, aralarında husumet bulunan M.Ç ile kardeşi M.Ç. arasında başlayan sözlü tartışmayla başladı.

Ailenin diğer fertlerinin de karışması üzerine kavgaya dönüşen olayda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Darbedilerek yaralanan 2 kardeş ile 5 yakını, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi ile Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 5 kişi taburcu edildi.

Taburcu edilen 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

