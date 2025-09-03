Konya Beyşehir'de Akraba Kavgası: 7 Kişi Yaralandı

Olay ve müdahale

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Dalyan Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, aralarında husumet bulunan M.Ç ile kardeşi M.Ç. arasında başlayan sözlü tartışmayla başladı.

Ailenin diğer fertlerinin de karışması üzerine kavgaya dönüşen olayda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Darbedilerek yaralanan 2 kardeş ile 5 yakını, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi ile Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 5 kişi taburcu edildi.

Taburcu edilen 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.