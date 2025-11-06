Konya Beyşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:32
Konya Beyşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya Beyşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Olay Yeri ve İlk Bilgiler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresindeki Üstünler yol ayrımı yakınlarındaki virajlar kesiminde iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. (37) idaresindeki 42 AHV 984 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.K. (39) yönetimindeki 07 BED 467 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri, 07 BED 467 plakalı araçtaki yolcu Zeliha K. (52)'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan her iki sürücü ile E.K. (55) ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.K. ve E.K., acil serviste yapılan müdahalenin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Zeliha K.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre alternatif güzergahlardan sağlandı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ,2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ DE YARALANDI.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
2
Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam
3
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua
4
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
5
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
6
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu