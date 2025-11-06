Konya Beyşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Olay Yeri ve İlk Bilgiler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresindeki Üstünler yol ayrımı yakınlarındaki virajlar kesiminde iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. (37) idaresindeki 42 AHV 984 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.K. (39) yönetimindeki 07 BED 467 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri, 07 BED 467 plakalı araçtaki yolcu Zeliha K. (52)'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan her iki sürücü ile E.K. (55) ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.K. ve E.K., acil serviste yapılan müdahalenin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Zeliha K.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre alternatif güzergahlardan sağlandı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

