Konya Cihanbeyli'de 13 Metre Derinliğinde Obruk Oluştu

Konya Cihanbeyli'de Obruk Alarmı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 13 metre derinliğinde ve 15 metre çapında bir obruk meydana geldi. Kırkışla Mahallesi'nde vatandaşlar, boş bir arazide aniden oluşan bu obruğu fark etti.

Olay, bölge halkında tedirginlik yarattı. Yaklaşık 13 metre derinliğindeki vb oluşumu gören mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Mahalle Muhtarından Açıklama

Mahallenin muhtarı Atilla Saraç, obruğu fark eden çobanların kendisiyle irtibata geçtiğini belirtti. Saraç, "Yetkililere bilgi verdim. Bölgeye gelen ekipler inceleme yaptı." dedi.

Yetkililerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, Cihanbeyli halkının obruk konusundaki endişeleri devam ediyor.