Konya’da 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan: Çocuk devlet korumasında

Olay, Beyşehir ilçesinde meydana geldi. 13 yaşındaki C.S. isimli kız çocuğu, ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. isimli erkekle nişanlandırıldı. Aile, kızlarının reşit olmasını beklemeyeceklerini ve düğün yapacaklarını söyledi.

Savcılık devreye girdi

Durumun öğrenilmesi üzerine Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, kız çocuğunun ailesinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesine karar verdi. Kız çocuğu, devlet koruması altında bir yurda yerleştirildi.

Baba kendini savundu

C.S.'nin babası Osman S., olaya ilişkin ilk ifadesini verdi. Baba, bir kızının 16 yaşındayken evden kaçtığını ve aynı duruma düşmemek için diğer kızını nişanladıklarını söyledi. Baba, “Aynı duruma düşmemek için nişan yaptık ve reşit olduktan sonra da düğün planlıyorduk.” diyerek kendini savundu.