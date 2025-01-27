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Konya'da 14 Bin 270 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 270 hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:05
Konya'da 14 Bin 270 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu sonucu, 14 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolunda gerçekleştirdikleri uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.

Gözaltılar ve Tutuklama

Durduğunda araç sürücüsü Ş.S. ve yanında bulunan Y.A. gözaltına alındı. Ekipler, aracın bagajında yaptıkları detaylı aramada büyük miktarda uyuşturucu hap buldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Ş.S. hakkında tutuklama kararı verirken, Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Akşehir'de uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i...

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda 14 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i...

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda 14 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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