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Konya'da 4 Kişilik Aile Evlerinde Ölü Bulundu

Konya'da bir aile evlerinde ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:52
Konya'da 4 Kişilik Aile Evlerinde Ölü Bulundu

Konya'da Korkunç Olay: 4 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen üzücü bir durum, yerel halkı derinden sarstı. Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bulunan bir dairede, 4 kişilik bir ailenin cansız bedenleri bulundu.

Silah Sesleri Üzerine İhbar!

Olay, daireden gelen silah sesleri üzerine komşuların durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri, evde yaptığı incelemeler sonucunda anne, baba ve iki çocuk olmak üzere toplam dört kişinin ölü halde buldu.

İddialar ve Soruşturma

Öne çıkan iddialara göre, evde bulunan 28 yaşındaki erkek çocuğu, anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmiş olabilir. Olayın detaylarını anlamak için başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu trajik olay, ailenin komşuları arasında büyük bir üzüntü ve korku yaratırken, olayın arka planı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yetkililerin araştırmaları devam ediyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu.

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