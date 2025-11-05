Konya'da 4. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu başladı

Türkiye Maarif Vakfı tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "4. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta başladı.

Açılış töreninde konuşan New York Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş, insanların çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını vurguladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise üniversite olarak yurt dışı faaliyetlerine maarif hassasiyeti nedeniyle büyük önem verdiklerini belirtti.

Türkiye Maarif Vakfı: 64 ülkede faaliyet

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, kurumun Türkiye'nin eğitim birikimini dünyayla paylaşma ve zenginleştirme amacıyla yola çıktığını söyleyerek, vakfın 64 ülkede faaliyet gösterdiğini aktardı. Özdil, Balkanlar'da düzenlenen panel için Konya'nın verimli bir zemin olduğuna dikkat çekti ve göç ile dil ilişkisine dair konuların sadece olumsuz gündemle ele alınmaması gerektiğini ifade etti.

Özdil sözlerinde, toplantının gerçekleştirilmesine katkı verenlere teşekkür etti: Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'daki üniversiteler, Sosyal İnovasyon Ajansı ve organizasyona emek veren akademisyenler ile çalışma arkadaşları.

KOMEK ve Balkanlara kültürel köprü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve Türkiye'nin son yıllardaki güçlenmesiyle Türkçe ve Türk kültürüne ilginin arttığını söyledi. Uzbaş, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007'den bu yana Balkanlarda yürütülen KOMEK kurslarıyla gönül bağlarının güçlendirildiğini belirtti.

Uzbaş, "Bugüne kadar 15 bine yakın kişiye eğitim imkanı sunarak Anadolu'nun ilim, irfan ve sanat geleneğini Balkanlara taşımaya çalıştık" dedi ve 2025 itibarıyla Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te kursların sürdüğünü, Türkçe'nin bir sevgi dili olarak yaşatılmasına katkı sunmaya çalıştıklarını aktardı.

Panel: Balkanlar'da Göçün İzleri

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen "Balkanlar'da Göçün İzleri" başlıklı panelde Türkiye Maarif Vakfı Başkanvekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Mustafa İsen, şair ve yazar Leyla Şerif Emin ve gazeteci yazar Mehmet Türker konuştu.

"Balkanlar’da Göç ve Göçün İzleri" temasıyla düzenlenen sempozyum, 7 Kasım tarihine kadar sürecek. Etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kosova, Makedonya, Mali, Romanya ve Sırbistan olmak üzere toplam 10 ülke yer alıyor.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI TARAFINDAN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "4. ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU" BAŞLADI.