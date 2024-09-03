Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Konya'da 40 ve 50 Yıllık Avukatlardan Onur Gecesi

Konya Barosu, 40 ve 50. yılını tamamlayan avukatlar için özel bir ödül töreni düzenledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 22:27
Konya'da 40 ve 50 Yıllık Avukatlardan Onur Gecesi

Konya'da Onur Vakti

Konya Barosu, meslekte 40 ve 50. yılını dolduran avukatlar için anlamlı bir ödül töreni gerçekleştirdi. Tören, Konya Baro Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve katılımcılara büyük bir onur yaşatıldı.

Plaket Töreni

Ödül töreninde, avukatlara plaketlerini Oktay Unkur, Konya Baro Başkanı vermek üzere sahneye davet edildi. Unkur, meslektaşlarına heartfelt bir teşekkür konuşması yaparak, "Bu cübbenin nasıl taşınacağını adliye koridorlarında sizlerden öğrendik. Sizlerden çok şeyler öğrendik. Meslek yılınızı kutluyorum, sizlere ne kadar teşekkür etsek az" ifade etti.

Meslekteki Zorluklar ve Öğretiler

Unkur’un konuşması, uzun yıllar evvel bu mesleği icra eden avukatların çabalarının önemine vurgu yaptı. Tören, katılımcılara geçmişin değerlerini hatırlatırken, mesleğin zorlukları ve onurlu mücadelelerini de gözler önüne serdi.

Konya Barosu, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düzenledi. Konya Baro...

Konya Barosu, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düzenledi. Konya Baro Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende avukatlara plaketlerini Konya Baro Başkanı Oktay Unkur (sağda) verdi.

Konya Barosu, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düzenledi. Konya Baro...

Konya Barosu, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düzenledi. Konya Baro Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende avukatlara plaketlerini Konya Baro Başkanı Oktay Unkur (sağda) verdi.

İLGİLİ HABERLER

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu

2021 Model Porsche Marka Araç İcradan Satışa Çıkarılıyor! İşte Fiyatı ve İhale Tarihleri

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

4 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Aşk, para, sağlık ve kariyer falı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula