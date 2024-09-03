Konya'da 40 ve 50 Yıllık Avukatlardan Onur Gecesi

Konya'da Onur Vakti

Konya Barosu, meslekte 40 ve 50. yılını dolduran avukatlar için anlamlı bir ödül töreni gerçekleştirdi. Tören, Konya Baro Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve katılımcılara büyük bir onur yaşatıldı.

Plaket Töreni

Ödül töreninde, avukatlara plaketlerini Oktay Unkur, Konya Baro Başkanı vermek üzere sahneye davet edildi. Unkur, meslektaşlarına heartfelt bir teşekkür konuşması yaparak, "Bu cübbenin nasıl taşınacağını adliye koridorlarında sizlerden öğrendik. Sizlerden çok şeyler öğrendik. Meslek yılınızı kutluyorum, sizlere ne kadar teşekkür etsek az" ifade etti.

Meslekteki Zorluklar ve Öğretiler

Unkur’un konuşması, uzun yıllar evvel bu mesleği icra eden avukatların çabalarının önemine vurgu yaptı. Tören, katılımcılara geçmişin değerlerini hatırlatırken, mesleğin zorlukları ve onurlu mücadelelerini de gözler önüne serdi.

Konya Barosu, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düzenledi. Konya Baro Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende avukatlara plaketlerini Konya Baro Başkanı Oktay Unkur (sağda) verdi.

Konya Barosu, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düzenledi. Konya Baro Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende avukatlara plaketlerini Konya Baro Başkanı Oktay Unkur (sağda) verdi.