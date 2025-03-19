Konya'da 5 Katlı Bina Çatısında Yangın Söndürüldü

Yangın Olayı ve Müdahale

Konya'nın Karatay ilçesinde, Şemsitebrizi Mahallesi Hatuniye Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Yangının Kontrol Altına Alınması

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda, yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.