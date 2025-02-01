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Konya'da 5 Milyon 610 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Konya'da yapılan operasyonda bir kamyondan 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:06
Konya'da 5 Milyon 610 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Konya'da Kaçakçılığa Geçit Yok

Konya'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 5 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olay, Karatay ilçesinde bir kamyonun durdurulmasıyla ortaya çıktı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara taşınımı hakkında aldıkları ihbar sonrasında harekete geçti. Ekipler, kamyonu durdurduğunda yaptıkları detaylı aramada oldukça büyük bir miktarda kaçak makaron buldular.

Ele geçirilen makaronlar, kaçakçılıkla ilgili mücadele kapsamında önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor ve konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.

Konya'da bir kamyonda 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi...

Konya'da bir kamyonda 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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