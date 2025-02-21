Konya'da 5 Milyon 906 Bin 400 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Milyon 906 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Konya'da gerçekleştirilen büyük bir kaçakçılık operasyonunda, 5 milyon 906 bin 400 boş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin tespit edilmesi amacıyla kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Detaylı Aramalar Sonucu Kaçak Ürünler Bulundu

Yapılan aramalarda 3 iş yeri, 1 depo, 1 araç ve 1 tır incelendi. Aramalar sonucunda, toplamda 13 bin 200 doldurulmuş makaron, 4 bin 40 kesilmiş darphane bandrolü, 1468 paket sigara, 440 kilogram nargile tütünü, 350 kilogram kıyılmış tütün ve 80 elektronik sigara bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerine devam edilmek üzere götürüldü. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, bu tür operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.