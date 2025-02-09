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Konya'da 7 Milyon 100 Bin Makaron Ele Geçirildi

Konya'da bir kamyonda 7 milyon 100 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:13
Konya'da 7 Milyon 100 Bin Makaron Ele Geçirildi

Konya'da Kaçak Makaron Operasyonu

Konya'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 7 milyon 100 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamyonda makaron taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Merkez Karatay ilçesi'nde durdurulan araçta gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda büyük miktarda makaron bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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