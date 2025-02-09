Konya'da 7 Milyon 100 Bin Makaron Ele Geçirildi

Konya'da Kaçak Makaron Operasyonu
Konya'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 7 milyon 100 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamyonda makaron taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Merkez Karatay ilçesi'nde durdurulan araçta gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda büyük miktarda makaron bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.