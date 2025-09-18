Konya'da AFAD Koordinesinde 5,9 Senaryolu Deprem Tatbikatı

Konya'da AFAD öncülüğünde, TAMP kapsamında 5,9 senaryolu deprem tatbikatı gerçekleştirildi; arama-kurtarma, su üstü ve KBRN faaliyetleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:49
Konya'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında organize edilen tatbikat, Meram ilçesindeki Kovanağzı Mahallesi'nde yapıldı.

Tatbikat senaryosu ve ilk müdahale

Tatbikatta, senaryo gereği 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu varsayıldı. İhbar üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin müdahalesi

İhbar sonrası çalışma yapan ekipler arasında AFAD, UMKE, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve gönüllüler yer aldı. Arama kurtarma köpekleri enkazda yaralı ararken, canlı tespiti sonrası dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışmalar yürütüldü.

Enkazdan çıkarılan yaralılar ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedyelerle bölgedeki kurulan ilk yardım çadırlarına taşınarak sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Diğer tatbikat faaliyetleri

Paralel olarak Sille Barajı'nda su üstü arama kurtarma, Doğanhisar ilçesinde AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) faaliyeti ile dağda arama kurtarma ve arazide arama tarama tatbikatları gerçekleştirildi.

