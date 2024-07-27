Konya'da Aile İçi Çatışma: Ağabeyini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya'da Korkunç Olay

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, 61 yaşındaki K.Ş. ağabeyini silahla öldüren ve 84 yaşındaki annesi F.Ş.'yi yaralayan C.Ş. (48), tutuklandı.

Olayın Detayları

Dün Kileci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.Ş. henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyi K.Ş. ve annesi F.Ş.'ye ateş açtı. Olay sonrası anne ve oğul ağır yaralanarak Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak K.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.Ş. ise hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Zanlının Yakalanması

Ateş açtıktan sonra Afyonkarahisar istikametine kaçan C.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye Çıkış

C.Ş., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.