Konya'da Aile İçi Kavga: Ağabeyini Öldüren Şüpheli Yakalandı

Yanlış ve Üzücü Bir Olay

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 48 yaşındaki C.Ş., 61 yaşındaki ağabeyi K.Ş.'yi silahla öldürüp, 84 yaşındaki annesi F.Ş.'yi yaraladı. Olay, Kileci Mahallesi'nde yaşandı.

Olayın Detayları

C.Ş. henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü, ailesine silahlı saldırıda bulundu. Ağır yaralanan anne F.Ş. ve ağabey K.Ş., mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ağabeyi Hayatını Kaybetti

Hastaneye kaldırılan K.Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annesi F.Ş. ise sağlık durumu kritik olduğu için hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Şüpheli Hızla Yakalandı

Olay yerinden kaçan C.Ş.'nin kullanmış olduğu araç, Afyonkarahisar istikametinde seyir halindeyken durduruldu. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak gerekli işlemleri başlattı.

Bu üzücü olay, aile içindeki sorunların ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 61 yaşındaki ağabeyini silahla öldürüp 84 yaşındaki annesini de yaralan şüpheli, gözaltına alındı.