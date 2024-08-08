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Konya'da Akraba Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde amca yeğenleri arasındaki tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:27
Konya'da Akraba Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Yakalandı

Konya'da Silahlı Yaralama Olayı

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen olayda, amcasının iki kızını tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili detaylar ise şöyle gelişti:

Tartışma Silahlı Saldırıya Dönüştü

Edinilen bilgilere göre, Orhan K. (52) ve amcasının kızları Esengül K. (49) ile Naringül K. (62) arasında, kız alıp verme meselesi nedeniyle bir tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, Orhan K. tarafından silah kullanımıyla sonuçlandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay sonrası çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı iki kadının ambulansta Konya Şehir Hastanesi'ne taşındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Olayın ardından Orhan K. hızlı bir şekilde yakalandı. Şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçerken, gazetecilerin "Akrabalarınızı neden vurdunuz?" sorusuna, "Ailevi mesele" yanıtını verdi.

Konya'nın Karatay ilçesinde amcasının iki kızını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı....

Konya'nın Karatay ilçesinde amcasının iki kızını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Konya'nın Karatay ilçesinde amcasının iki kızını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı....

Konya'nın Karatay ilçesinde amcasının iki kızını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Konya'nın Karatay ilçesinde amcasının iki kızını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı....

Konya'nın Karatay ilçesinde amcasının iki kızını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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