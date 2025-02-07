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Konya'da Araçla Çarpıp Darbederek Öldüren Sanığın Duruşmasına Devam Edildi

Konya'da bir kişiyi araçla çarparak darbedip öldüren sanığın yargı süreci devam ediyor. Duruşma detayları ve sanığın iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:14
Konya'da Araçla Çarpıp Darbederek Öldüren Sanığın Duruşmasına Devam Edildi

Konya'da Duruşma Devam Ediyor

Konya'da, bir kişiyi araçla takip edip çarparak darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılama süreci devam ediyor. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Osman K, maktul Yıldırım Uyan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanığın İfadeleri

Ali Osman K, mahkemedeki ifadesinde, suçu bir anlık öfkeyle işlediğini belirterek, "Olay nedeniyle pişmanım." dedi. Bunun yanı sıra, sanık avukatı tanıkların dinlenmesini talep etti.

Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve yeni tanıkların dinlenmesi talebine olumlu yanıt vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Olay, Konya'nın Güneysınır ilçesi'nde gerçekleşti. 42 yaşındaki Yıldırım Uyan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Uyan ile 17 Ocak 2024'te kavga eden Ali Osman K'yi 4 Şubat 2024'te gözaltına aldı. Sorgusu sırasında Uyan'ı darbederek öldürdüğünü itiraf eden sanık tutuklandı.

Uyan'ın cesedi, sanığın beyanı doğrultusunda açık arazide toprağa gömülü olarak bulunmuştu.

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