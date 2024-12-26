Konya'da Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Konya'da Silahlı Cinayet: Müebbet Hapis Cezası

Konya'da, arkadaşını silahla öldüren sanık Osman Y, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Y, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Maktulün Ailesi, Adalet İstedi

Maktul Ümit Kılınç'ın yakınları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kılınç'ın aile avukatı, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, kasten öldürmenin tüm unsurlarının mevcut olduğunu ifade etti.

Sanığın Savunması ve Pişmanlık İfadesi

Sanık avukatı, olayın 1-1,5 dakika içinde taraflar arasında yaşanan boğuşmada taksirle gerçekleştiğini savundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Osman Y, "Keşke onun yerine ben ölseydim. Pişmanım." şeklinde bir ifade kullandı.

Olayın Detayları

Mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanık Osman Y'nin Karatay ilçesinde 22 Nisan 2024 tarihinde silahla vurduğu arkadaşı Ümit Kılınç, Konya Şehir Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştır.