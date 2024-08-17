Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Konya'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaat işçisi, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:14
Konya'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Trajik Kaza, İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, bir işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi'nde inşa edilmekte olan 5 katlı apartmanda elektrik tesisatı döşeyen Muhammed Ali Kılıç (19), çalıştığı alanda dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Acil Yardım Çağrısı ve Müdahale

Durumu bildirenlerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, genç işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset İncelemesi ve Hastane

Kılıç'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, çalıştığı apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti....

Konya'nın Kulu ilçesinde, çalıştığı apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, çalıştığı apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti....

Konya'nın Kulu ilçesinde, çalıştığı apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı