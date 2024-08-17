Konya'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Trajik Kaza, İşçi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, bir işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Olayın Gelişimi
Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi'nde inşa edilmekte olan 5 katlı apartmanda elektrik tesisatı döşeyen Muhammed Ali Kılıç (19), çalıştığı alanda dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Acil Yardım Çağrısı ve Müdahale
Durumu bildirenlerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, genç işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset İncelemesi ve Hastane
Kılıç'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde, çalıştığı apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde, çalıştığı apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.