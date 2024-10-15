Konya'da Bıçakla Yaralamaya Tutuklama

Konya'da Bıçakla Yaralama Olayı
Konya'nın Meram ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan 19 yaşındaki M.A.A. tutuklandı. Hadimi Mahallesi Tutan Sokak'ta meydana gelen olayda, M.A.A. (19) ve F.A. (18) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya Dönüşen Tartışma
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A, birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Yaralı olan F.A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis, şüpheliyi bulup gözaltına aldı.
Adliyeye Sevk ve Tutuklama
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A.A. adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlının olaya ilişkin soruşturma sürüyor.