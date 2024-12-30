Konya'da Bıçaklanarak Öldürülen Üniversiteli Genç Taksici İbrahim Eren Peker Anıldı

Konya'da Trafikte Yaşanan Çatışma Sonrası Anma Etkinliği

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki taksici İbrahim Eren Peker, okuduğu okulda anıldı.

KTÜN'de Duygusal Anma

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Peker'in ölümünün tarifsiz bir üzüntüye neden olduğunu belirtti.

Peker'in ailesi, programa katılanların başsağlığı dileklerini kabul ederken, etkinlik sonunda okul bahçesinde lokma ikram edildi. Anma etkinliğine, Peker'in arkadaşları, öğretmenleri, okul idaresi ve çalıştığı duraktaki mesai arkadaşları katıldı.

Olayın Detayları

İbrahim Eren Peker, 15 Aralık tarihinde Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında Muzaffer T. ve Muammer B. ile tartışma sonrası bıçakla ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Cenazesi, memleketi Karaman'da defnedilmişti.

Olayla ilgili olarak, zanlı Muzaffer T. (27) ve ona yardım ettikleri öne sürülen Dilek K. (36), Muammer B. (34) ve Mikail K. (19), çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır.