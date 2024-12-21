Konya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir İlçesinde Bıçaklı Kavga

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, aralarında husumet bulunan M.K. ile M.Ç. arasında yaşanan tartışma ile başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, M.K. elindeki bıçakla M.Ç.'yi ayağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan şüpheli M.K.'yı kısa sürede yakalamayı başardı. Şüphelinin, olayda kullandığı bıçakla birlikle ele geçirildiği öğrenildi.