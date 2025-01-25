Konya'da Bina Çökmesi Olayında 4 Şüpheli Gözaltında

Konya'da Bina Çökmesinde 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'nın Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana gelen bina çökmesi olayında, sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin olayla ilgili detaylı incelemeleri sürüyor.

Şüpheliler Hakkında Detaylar

Olay sonrası yapılan araştırmalarda, şüphelilerden ikisinin binanın zemin katındaki dükkanların mülk sahibi olduğu, diğerlerinin ise dükkanların işletmecisi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Adli Soruşturma Devam Ediyor

Olay akşam saatlerinde gerçekleştiği için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, derhal adli soruşturma başlattı ve bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısını görevli olarak atadı. Olay yerinde uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde detaylı inceleme ve araştırmalara devam edilmektedir.