Konya'da Bina Çökmesi Olayında 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Adliye Süreci Başladı

Konya'da, 4 katlı binanın çökmesine ilişkin sorumluluğu olduğu iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, 24 Ocak tarihinde Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi.

Gözaltı Sayısı 6’ya Yükseldi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 2 şüpheli daha yakalandı; bu gelişmeyle birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü.

Şüphelilerin Kimlikleri Açıklandı

Adliyeye sevk edilenler arasında balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F., eski kahvehaneci Kemal Ö., dükkan sahipleri Hakkı İ. ve Mehmet P., iç mimar Tuncer D. ve tadilat işini yürüten Volkan D. yer alıyor.

Önceden Yapılan Tadilatlar

İddialara göre, Kazım F. ve Kemal Ö. daha önce dükkanın duvarlarını kırarak 2 farklı yerden kapı açmış durumda. Bunun yanı sıra, olayla ilgili olarak uzman bir bilirkişi heyetinin incelemeleri devam ediyor.

Olayın Seyri

Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu, enkaz altından 3 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında ilk aşamada 4 kişi gözaltına alınmış, ardından ek yakalamalar gerçekleştirilmiştir.

Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.