Konya'da Binanın Çökmesi: 6 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Binanın Çökmesi Olayında 6 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da 4 katlı bir binanın çökmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ortaya çıkmaya devam ediyor.

Olayın Gelişimi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen 2 şüphelinin daha yakalanması ile gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheliler arasında balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F., eski kahvehaneci Kemal Ö., dükkan sahipleri Hakkı İ. ve Mehmet P., iç mimar Tuncer D. ile balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. yer aldı. Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yargı Süreci Başladı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadelerini aldığı 6 şüpheliyi tutukladı. Uzman bilirkişi heyetinin olayla ilgili incelemelerine devam ettiği, bu süreçte şüphelilerin, dükkanın duvarını kırarak 2 farklı yerden kapı açtıkları iddiaları öne çıktı.

Olayın meydana geldiği Beyşehir Caddesi'ne bağlı Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılmış ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan soruşturma ekibi, bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı ile bu vakayı detaylı bir şekilde incelemeye devam etmektedir.

Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.