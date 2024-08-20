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Konya'da Bisiklet Tamiri İçin Yenilikçi Çözüm: Bisbulans

Konya'da 'Bisbulans' ile bisiklet tamir hizmeti sağlanarak, şehirdeki bisiklet kullanımını artırma hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:04
Konya'da Bisiklet Tamiri İçin Yenilikçi Çözüm: Bisbulans

Konya'da Bisiklet Tamircisi Olmayan Mahallelere Bisbulans İle Hizmet Sunuluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede bisiklet tamir hizmeti sunan yenilikçi aracı "Bisbulans"ı hizmete aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu uygulamanın kent sakinleri için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Bisikletlerin Yeniden Kullanılabilir Hale Getirilmesi

Altay, yaptığı açıklamada Bisbulans ile çocuklar ve diğer vatandaşların kullanamadığı bisikletlerin tekrar çalışır hale getirildiğini belirtti. "Bisiklet yolları, bisiklet tramvayı, bisiklet tamir istasyonları gibi projelerimizin ardından Bisbulans uygulaması da bisiklet dostu Konya'mıza önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

Ekonomi, Çevre ve Sağlık İçin Bisiklet Kullanımını Artırmak

Başkan Altay, "Bisiklet kullanımını artırmak, hem şehrimiz hem de ülkemiz için ekonomik, çevresel ve sağlık açısından oldukça faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bisbulans Aracının Özellikleri

Tamir ihtiyacını karşılamak üzere gerekli ekipmanlarla donatılan Bisbulans aracı, bisikletlerin fren, vites, zincir, lastik gibi parçalarını onarabilmekte. Aracın güneş panelleri, hava kompresörünün enerji ihtiyacını karşılayarak sürdürülebilir bir hizmet sunuyor. Ayrıca, tamir sırasında gölgelik sağlayan açılır kapanır tente sistemi de mevcut.

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