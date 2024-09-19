Konya'da Bisiklet Yolu Farkındalığı: Mavi Brandalarla İşgal Protestosu

Konya'da Bisiklet Yoluna Dikkat Çekildi

Konya'da bisiklet sürücüsü topluluğu, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet yollarını işgal eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak önemli bir farkındalık oluşturdu.

Bisiklet Sahiplenme Çağrısı

Bölgedeki bisikletseverler, araçların bisiklet yollarını işgal ettiğine dikkat çekerek, sürücülere daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Bisiklet logolu brandalar kullanarak, bu duruma olan tepkilerini ifade ettiler.

Konya'nın Bisiklet Yolları

Konyalı bisiklet tutkunu Haluk Ay, 10 yıldır aktif bisiklet kullandığını belirterek, "Konya, Türkiye'nin en geniş bisiklet yolu ağına sahip. Ancak trafikte bisiklet sürücülerine saygının henüz tam olarak sağlanamadığını düşünüyorum. Tüm sürücülerin, bisikletlilere de saygı göstermesini istiyoruz" dedi.

Güvenli Sürüş İçin Bilinçlenme

Bisiklet kullanıcısı İsmail Berat Tanoğlu, bisiklet yolundaki işgallerin ciddi kazalara sebep olabileceğini dile getirerek, bu tür farkındalık çalışmalarının olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu ifade etti.

Toplumun Duyarlılığı Erken Dönemediyor

Bir başka bisiklet sürücüsü Yakup Özyurt ise, bu farkındalık çalışmasının sürücülerin daha bilinçli hale gelmesine yardımcı olacağını düşündüğünü belirtti. Elzem Arıkan ise bisiklet yollarının sadece araçlar tarafından değil, zaman zaman yayalar tarafından da ihlal edildiğini ifade etti.

Saygı ve Anlayış Teması

Ahmet Kaan Alp, projenin toplumda bisiklet konusunda duyarlılığı artıracağına inandığını ifade etti. "Konya, bisikleti benimseyen bir şehir. Birbirimize saygı ve anlayış gösterdiğimiz sürece sorunlarımızı aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak farkındalık oluşturdu.

Bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak farkındalık oluşturdu.

Bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak farkındalık oluşturdu.

Bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak farkındalık oluşturdu.

Bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak farkındalık oluşturdu.

Bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak farkındalık oluşturdu.

Bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak farkındalık oluşturdu.