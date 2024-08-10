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Konya'da Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Konya'nın Hadim ilçesinde serinlemek için çaya giren genç boğuldu. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:16
Konya'da Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Konya'nın Hadim İlçesinde Facia

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Beyreli Mahallesi'nde üzücü bir boğulma olayı meydana geldi. Mustafa Yılmaz (18), serinlemek amacıyla Beyreli Çayı'na girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınları Durumu Fark Etti

Bir süre sonra, Yılmaz’ın kaybolduğunu fark eden yakınları, derhal jandarmaya haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz’ı arama çalışmalarına başladı.

Üzücü Sonuç

Yapılan aramalar sonucunda, Mustafa Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşılması, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Yetkili makamlar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bu trajik olay, doğal alanlarda yapılan etkinliklerin risklerini bir kez daha hatırlattı.

Konya'nın Hadim ilçesinde, çaya giren çocuk boğuldu. Çayda yapılan aramada Yılmaz'ın cansız...

Konya'nın Hadim ilçesinde, çaya giren çocuk boğuldu. Çayda yapılan aramada Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Konya'nın Hadim ilçesinde, çaya giren çocuk boğuldu. Çayda yapılan aramada Yılmaz'ın cansız...

Konya'nın Hadim ilçesinde, çaya giren çocuk boğuldu. Çayda yapılan aramada Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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