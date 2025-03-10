Konya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

Konya'nın Araplar Mahallesi'nde dramatik bir olay meydana geldi. Yusuf A., boşanma aşamasında olduğu eşi Havva A. ile konuşmak amacıyla gittiği evde, çıkan tartışma sonucunda tabancasıyla eşini öldürdü. Ardından, aynı tabancayı kendisine doğrultan Yusuf A., intihar etti.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu üzücü hadise, aile içi şiddet ve boşanma süreçlerinin getirdiği zorlukların bir kez daha ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.

Konya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.